Москва, , 16:08 — REGNUM Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» не должен превратиться в подражание западным курсам «разнообразия», заявил корреспонденту историк и писатель Дометий Завольский.

В школе vettie vette

«Безусловно, для школьников России нужно как углублять изучение духовной и художественной культуры, так и последовательнее давать идейные установки в сфере национального чувства и гражданской этики.

Однако на этом пути есть угроза предсказуемых перекосов. Ознакомившись с рядом проектных программ и пожеланий, можно с ответственностью заявить, что от уполномоченных рецензентов, руководства министерства просвещения и иных государственных инстанций потребуется немало бдительности и выдержки, не говоря о широкой компетентности.

По сложившейся в сфере постсоветского гумантарного образования традиции велика вероятность, что среди методистов на ниве нового предмета отличатся носители двух господствующих в этой области моделей гражданских взглядов.

С одной стороны — безусловные поклонники лево-либеральных вестернистских идей, успешно находящие своё место в различных бюрократических и коммерческих «карманах».

Эти будут проповедовать современные западные идеи мультикультурализма, неоантиколониализма (ныне на Западе объявленного главным оружием в деле «окончательного решения русского вопроса»).

Суть проповеди такого «многообразия», заимствованного из сегодняшних западных университетов, — в отсутствии культурного стандарта, национального и религиозного ядра, в равноценности вклада всех культур (с навязыванием равного их представительства), в одобрении «выписывания из русских» как любых заметных деятелей с иными корнями, так и самих учащихся.

С другой стороны — среди методистов, авторов пособий, преподавателей будет высок вес носителей формально патриотических, но незрелых взглядов, восходящих к не самым продуктивным советским и постсоветским псевдоконсервативным концепциям.

Эти люди, как правило, не осознают, что западный мультикультурализм, даже приправленный антивестернизмом, не перестаёт быть мультикультурализмом, в конечном счёте направленным против единства России как великого европейского государства.

Более того, антивестернизм в иных постсоветских изводах лишь усилит антирусский, антиправославный, «антиколониальный» заряд западных лево-либеральных идеологем.

Оба эти подхода могут привести к тому, что «Основы духовно-нравственной культуры народов России» превратятся в «Основы мультикультурализма», а там и в «Основы деколонизации».

Поэтому разработка и внедрение всего, что связано с новым предметом, должны быть предельно гласными, находиться под строгим государственным и общественным контролем.

Необходимо также усиливать изучение в школе истории мировой художественной культуры (с должным включением русской), что будет являться эффективным противоядием против различных антиисторических, нигилистических концепций», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2023 года в школах России введут новый предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» для учеников для 5-х — 9-х классов.

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