Буэнос-Айрес, , 16:07 — REGNUM Полиция провела обыск в доме Фернандо Андреса Сабага Монтиэля, которого задержали после совершения покушения на вице-президента Аргентины Кристину Фернандес де Киршнер. Об этом сообщает телеканал TN со ссылкой на очевидцев.

Аргентина Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Это был довольно спокойный обыск, они следовали процедурам, как положено, и все проверили. Они ничего не взяли, только <…> записанную информацию», — цитирует телеканал слова одного из соседей Монтиэля.

Отмечается, что 35-летний бразилец жил в доме в районе Ла Патерналь в Буэнос-Айресе ещё до пандемии коронавируса, и периодически приходил для сбора арендной платы с людей, которым сдавал помещение. Журналисты отметили, что один из арендаторов помещения повесил на двери табличку с фразой «это не дом Фернандо», чтобы избежать агрессии со стороны других жильцов.

Сосед мужчины рассказал, что Монтиэль всегда вёл себя спокойно.