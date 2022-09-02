Саратов, , 16:05 — REGNUM Более 1,5 тыс. литров, оборудование и тара для кустарного производства алкогольной продукции изъята оперативниками Саратовской области. Об этом 2 сентября сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Суррогатный алкоголь Цитата из к/ф «Самогонщики». Реж. Леонид Гайдай. 1961. СССР

Производственные помещения были обнаружены в городе Балашове и селе Хопёрское. Полицейские изъяли 20 бутылок объемом 0,5 литра немаркированной водки, 1350 литров спиртосодержащей жидкости кустарного производства, тару и оборудование.

Возбуждено уголовное дело ч. 5 ст. 171.1 УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, совершенные в крупном размере»).

Ранее ИА REGNUM сообщало, у жителя Саратова в подпольном цехе, оборудованном в одной из хозяйственных построек частного домовладения, было обнаружено и изъято 66 тыс. бутылок общим объемом около 33 тыс. литров незаконно произведенного немаркированного алкоголя.

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