Киров, , 16:03 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин по итогам VI Всероссийского урбанистического форума «Среда для жизни — 2022» вынес ряд решений, направленных на развитие Кировской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

Кировская область пресс-служба правительства Кировской области

В частности, Минстрою и Минфину России поручено выделить 540 млн рублей из резервного фонда федерального правительства на предоставление субсидий бюджету Кировской области для реализации государственных (муниципальных) программ «Формирование комфортной городской среды». Поручение необходимо выполнить до конца марта 2023 года.

В пресс-службе правительства Кировской области уточнили, что средства направят на благоустройство парка имени Кирова в областном центре.

Кроме того, Минтрансу и Минфину России поручено предусмотреть возможность выделения в этом году 100 млн рублей бюджету Кировской области на ремонт автомобильной дороги Киров — Кирово-Чепецк — Зуевка – Фалёнки – граница Удмуртии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ряд поручений по вопросам развития региона утвердил президент России Владимир Путин. Поручения касаются строительства транспортного перехода под железнодорожной инфраструктурой на улице Советской в Кирове и мостового перехода через реку Чепцу в районе Кирово-Чепецка на проектируемой автомобильной дороге Кирово-Чепецк–Слободской.

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