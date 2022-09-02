Рим, 2 сентября, 2022, 16:03 — ИА Регнум. Во всех районах Рима замечено появление опасных восточных шершней (vespa orientalis), передают местные СМИ 2 сентября.

Иван Реймерс. Сбор винограда в окрестностях Рима. 1862

По мнению экологов и зоологов, одной из причин массового появления насекомых в городе стал «мусорный» кризис и подолгу остающиеся без вывоза отходы.

Уже зафиксированы несколько случаев укусов. Граждан просят не пытаться бороться с шершнями самостоятельно и обращаться в специальные службы.