Москва, , 16:02 — REGNUM Сегодня, 2 сентября, по состоянию на 15:25 по мск ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,59%, до $93,83 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин.

Нефтепровод

«Данные по количеству работающих буровых в мире за август показали рост на 2,8%, а с начала 2022 года показатель вырос уже на 27%.

Такая активизация добычи могла бы продавить котировки вниз, но Запад продолжает осложнять ситуацию на рынке.

Сегодня обсуждается вопрос об установлении максимального порога цен на российскую нефть, что может привести к ограничению добычи в России и полной переориентации потоков на страны, не поддерживающие санкции.

В такой ситуации ожидать снижения цен на нефть в мире не приходится. Пока рынок консолидируется в диапазоне $92-96 в ожидании заседания ОПЕК+, назначенного на 5 сентября», — пояснил эксперт.

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