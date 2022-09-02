Тирасполь, , 16:01 — REGNUM Об истории Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) со временем будут писать научные, изучая опыт выживания приднестровцев. Об этом 2 сентября заявил журналистам глава ПМР Вадим Красносельский по случаю Дня республики.

Приднестровские ополченцы

«Напишут много книг, аналитических работ, защитят массу диссертаций о том, как можно выжить в экстремальных условиях, в условиях кризисов, смены эпох, развала государств — выжить и победить», — сказал Красносельский.

Он отметил, что в первую очередь Приднестровье выстояло благодаря сплочённости приднестровского многонационального народа. Без его любви к родине, как полагает глава ПМР, ничего бы не получилось.

Красносельский также поздравил всех с праздником и пожелал Приднестровью мира.

Напомним, Приднестровье провозгласило независимость 2 сентября 1990 года. Это было сделано после того, как в Молдавии объявили «незаконным» основание Молдавской ССР. После этого молдавские подразделения попытались захватить ПМР. Боевые действия шли с 2 марта по 1 августа 1992 года. Приднестровцы смогли отстоять независимость.

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