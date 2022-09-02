Париж, , 16:00 — REGNUM Совет по энергетическому кризису, созванный президентом Франции Эммануэлем Макроном, состоялся в эту пятницу, 2 сентября, в Елисейском дворце в Париже, сообщает Le Parisien.

Макрон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По сообщению Елисейского дворца, перед советом была поставлена ​​«задача проанализировать ситуацию с газоснабжением и электроснабжением, чтобы подготовиться ко всем сценариям этой осенью и зимой».

Эммануэль Варгон, президент комиссии по регулированию энергетики, заявила, что она «уверена» в «возможности провести зиму без российского газа», который составляет лишь 9% от всех поставок во Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, министр бюджета Франции Габриэль Атталь в интервью защищал меры, принятые правительством для защиты покупательной способности французов.

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