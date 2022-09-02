Белград, 2 сентября, 2022, 16:11 — ИА Регнум. Премьер-министр Сербии Анна Брнабич 5 сентября может посетить сербские муниципалитеты на севере Косово и Метохии — Косовску Митровицу, Звечан и Лепосавич. Об этом 2 сентября сообщила Канцелярия по Косово и Метохии правительства Сербии.

Kt.gov.rs Анна Брнабич

Брнабич планирует посетить первый мультимедийный центр на севере Косово и Метохии, Духовную академию и монастырь Баньска в муниципалитете Звечан. Также премьер-министр может побывать в нескольких сербских домах, говорится в сообщении канцелярии.

О поездке премьер-министра Сербии правительство заблаговременно оповестило руководство албанских сепаратистов, как предусмотрено в ранее подписанных Белградом и Приштиной соглашениях.

Напомним, что ранее власти сепаратистского Косово неоднократно запрещали въезд на территорию края директору Канцелярии по Косово и Метохии Петру Петковичу.