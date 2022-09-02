Москва, , 15:58 — REGNUM Сегодня, 2 сентября, по состоянию на 15:15 по мск доллар на Московской бирже дорожает на 0,11%, торгуясь по 60,37 рубля. Евро прибавляет 0,53%, подрастая до 60,21 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин.

Евро

«По сути, курс рубля к основным валютам остается в узком боковом коридоре, отражая их взаимные колебания относительно друг друга.

Вот сегодня евро вновь пытается вернуться к паритету с долларом на фоне ожидания публикации данных по безработице в США. Инвесторы полагают, что если данные не покажут улучшения, это может сдержать ужесточение монетарной политики ФРС США.

На следующей неделе рынок ожидает публикации протоколов последнего заседания комитета по открытым рынкам американского регулятора, а также заседания Евроцентробанка, от которого ждут повышения учетной ставки для борьбы с инфляцией. Это также поддерживает евро.

Также 9 сентября ожидается заседание ЦБ РФ, но трейдеры всё больше надеются, что несмотря на продолжающуюся дефляцию регулятор не будет резко снижать ставки.

Вероятно, до конца следующей недели рубль продолжит консолидацию в районе текущих значений», — считает эксперт.

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