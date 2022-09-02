Москва, , 15:58 — REGNUM Зафиксированное в России снижение количества банкоматов связано с цифровизацией, которая побуждает людей активнее пользоваться безналичными платежами и отказываться от наличных. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 сентября заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов, комментируя соответствующую новость.

Банкомат

«Снижение числа банкоматов связано с процессами цифровизации, побуждающими все более пользоваться безналичными платежами и отказываться от наличных. Эти процессы активно проявились уже несколько лет назад, и сегодня видно, что многие предпочитают онлайн-банк, перечисления по номеру телефона и СБП. Появилась и возможность снятия наличных в кассе торговых центров, — сказал Цыганов. — Дополнительно на снижение количества банкоматов влияет кооперация банков, которые предоставляют возможность использования банкоматов для клиентов партнерских организаций. А в ряде случаев сказывается продолжающееся снижение количества коммерческих банков в России, что, в свою очередь, также сказывается на количестве банкоматов».

Все это, как пояснил Цыганов, формирует долгосрочный тренд на снижение объема наличных и объектов соответствующей инфраструктуры, который будет продолжать свое действие в России.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация о том, что число банкоматов в РФ по итогам II квартала 2022 года упало до минимального за 11 лет уровня.

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