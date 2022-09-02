Рига, 2 сентября, 2022, 15:57 — ИА Регнум. Депутат национального парламента Латвии Янис Иесалниекс призвал своих сторонников самостоятельно разрушать и уничтожать советские военные памятники и мемориалы на территории страны, не дожидаясь решения властей. Об этом он написал в социальной сети.

Kalnroze Композиция «Мать-Родина». Памятник освободителям Риги до сноса

Комментируя слова одного из коллег о том, что в Латвии советские памятники защищены законодательством, националист отреагировал репликой, получившей множество одобрительных оценок со стороны его читателей:

«Какой еще статус защиты? Ни один оккупантский памятник в Латвии не построен законно. Это все незаконные строения. У каждого гражданина есть право, даже обязанность прекратить нарушение закона. А значит, и ликвидировать оккупантские памятники» (сохранена авторская стилистика — прим. ИА REGNUM).

В другом своем комментарии ниже он добавил: «У каждого есть право идти и демонтировать любой памятник оккупационной власти».

Латвийское издание bb. lv в этой связи напомнило депутату национального парламента, что сносу и демонтажу подлежат исключительно те советские памятники, которые находятся в списке, утвержденном на основании закона правительством Латвии. Это же относится, например, к различным атрибутам и элементам советской эпохи, которые расположены на зданиях и различных объектах недвижимости, подчеркнули в издании.

В издании считают, что депутату — дипломированному юристу стоит не только обновить знание законов своей страны, но и, продолжая логику заявлений, призвать к уничтожению другого советского наследия — тех инфраструктурных объектов национальной экономики, которые до сих пор эксплуатируются.