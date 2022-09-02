Сыктывкар, 2 сентября, 2022, 15:56 — ИА Регнум. В первом полугодии доходы жителей Коми выросли на 6,2% и составили 178,6 миллиарда рублей. Однако в реальном исчислении доход жителей республики сократился на 6,6%, сообщает Комистат.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доходы

«Среднедушевой доход за первое полугодие 2022 года в среднем за месяц составил 37 тысяч рублей, что на 7,6% больше, чем в январе–июне 2021 года», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, реальные заработные платы в России будут падать .