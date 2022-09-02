Уфа, , 16:09 — REGNUM Башкирия получит федеральные средства на инфраструктурное развитие двух городов республики. Об этом 2 сентября сообщает пресс-служба главы Башкирии.

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Сообщается, что этот вопрос рассматривался на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию, которое провел заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

«Сегодня одобрили заявки Башкирии на поддержку проектов по модернизации системы водоснабжения Янаула и по строительству новой котельной в Учалах», — приводит пресс-служба главы Башкирии слова вице-премьера.

Сообщается, что общий объём финансирования этих проектов с учётом федерального займа составит 490 млн рублей.

«В 2022—2023 годах мы планируем модернизировать систему водоснабжения Янаула. Износ существующих сетей там превышает 90%. Благодаря федеральной поддержке полностью обновим 25,5 км водопроводных сетей, построим насосную станцию и два резервуара чистой воды по 1 500 куб. м», — приводит пресс-служба слова главы Башкирии Радия Хабирова.

Глава региона также пояснил, что в Учалах в 2023 году планируется начать возведение новой котельной мощностью 48 МВт.

«Это позволит обеспечить горожан тепловой энергией взамен прекращающихся с 2024 года поставок тепла с Учалинского горно-обогатительного комбината. В целом реализация этих двух проектов позволит снизить аварийность и износ сетей, обеспечит надёжность водо‑ и теплоснабжения», — заявил глава региона.