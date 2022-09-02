Москва, , 15:53 — REGNUM В России начинает постепенно восстанавливаться спрос на IT-специалистов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 сентября заявил профессор Высшей школы бизнеса ВШЭ, руководитель департамента бизнес-информатики Евгений Зараменских.

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«Исследование сервиса «Зарплата. ру» показывает, что спрос на ИТ-специалистов начинает восстанавливаться, — сказал профессор. — По данным сервиса, количество открытых IT-вакансий в июле на 31% превышает показатель прошлого месяца. Можно ожидать, что период существенного спада заканчивается. В условиях тренда на достижение импортонезависимости российские разработчики программного обеспечения переходят к активной разработке, развитию и продвижению собственных программных продуктов».

В целом же, как полагает Зараменских, рынок IT-труда так и останется дефицитным, но изменится его структура.

«Российский бизнес начинает переходить на российские IT-решения, поскольку сегодня никто не берется гарантировать доступность продуктов даже тех иностранных компаний, которые не заявляли о своем уходе, — сказал профессор. — Специалисты, чья профессиональная деятельность связана с такими продуктами, уже сегодня нуждаются в переобучении. А по мере появления российских IT-решений будет формироваться потребность в кадрах, способных обеспечить их внедрение, эксплуатацию и сопровождение».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, на российском рынке IT-труда постепенно увеличивается конкуренция.

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