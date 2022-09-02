Москва, 2 сентября 2022, 15:53 — REGNUM В Совфеде с критикой восприняли предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен установить в Евросоюзе потолок цен на российский газ.

Сенатор Владимир Джабаров
Сенатор Владимир Джабаров
council. gov.ru

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Еврокомиссии заявила, что странам ЕС удалось наполнить газовые хранилища на 80% раньше запланированного срока и призвала установить потолок цен на российский газ.

Сенатор Владимир Джабаров пояснил, что многим поколениям внушали, что только рынок определяет цену товара, а также спрос на него и предложение.

«Уважаемые читатели моего ТГ, мир перевернулся с ног на голову. Оказывается, ЕС будет определять цену на российский газ, а G7 назначит верхний предел цен на нефть. Каково? Ну, хорошо. Пусть тогда Германия продаёт автомобили «Мерседес» и турбины «Сименс» на уровне цен, которые определит Евразийский экономический союз, а корпорация «Боинг» поставляет самолёты не выше цен, которые назначит ШОС или БРИКС. Улыбнулись? Засмеялись? И правильно сделали. Дураков на Западе нет. Так почему же нас считают дураками?», — отметил парламентарий в своём телеграм-канале.

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