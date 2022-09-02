Москва, 2 сентября, 2022, 15:53 — ИА Регнум. В Совфеде с критикой восприняли предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен установить в Евросоюзе потолок цен на российский газ.

council. gov.ru Сенатор Владимир Джабаров

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Еврокомиссии заявила, что странам ЕС удалось наполнить газовые хранилища на 80% раньше запланированного срока и призвала установить потолок цен на российский газ.

Сенатор Владимир Джабаров пояснил, что многим поколениям внушали, что только рынок определяет цену товара, а также спрос на него и предложение.

«Уважаемые читатели моего ТГ, мир перевернулся с ног на голову. Оказывается, ЕС будет определять цену на российский газ, а G7 назначит верхний предел цен на нефть. Каково? Ну, хорошо. Пусть тогда Германия продаёт автомобили «Мерседес» и турбины «Сименс» на уровне цен, которые определит Евразийский экономический союз, а корпорация «Боинг» поставляет самолёты не выше цен, которые назначит ШОС или БРИКС. Улыбнулись? Засмеялись? И правильно сделали. Дураков на Западе нет. Так почему же нас считают дураками?», — отметил парламентарий в своём телеграм-канале.