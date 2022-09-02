Донецк, , 15:53 — REGNUM ВСУ постоянными обстрелами жилых районов городов Донбасса хотят вынудить союзные войска «пойти в лобовую», написал 2 сентября в своем телеграм-канале военкор Андрей Руденко.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Но так действовать нельзя. Будут большие потери, и не факт, что продвинемся быстрее. В войне у командиров должен быть холодный рассудок. Надо потерпеть…» — отметил военкор.

Утром 2 сентября в народной милиции ДНР сообщили, что за последние сутки противник выпустил по территории республики 339 единиц боеприпасов из «Градов», танков, ствольной артиллерии и миномётов. Три мирных жителя погибли, восемь получили ранения.