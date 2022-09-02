Москва, 2 сентября, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Оценивать правомочность обсуждаемой сейчас ЕС и США пороговой цены на российскую нефть не имеет смысла, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артем Клюкин.

drpepperscott230 Добыча нефти

«В последние месяцы мы увидели немало примеров того, что международное право, свобода рыночной экономики и прочие высокие слова для наших контрагентов ничего не значат.

В частности, нерыночными методами планируется действовать и на этот раз, оказывая давление на страховые и транспортные компании.

Однако, как верно заметил министр Александр Новак, у Запада нет никаких рычагов для того, чтобы принудить Россию продавать нефть по ценам, которые её не устраивают.

Тем более, что доллары и евро, за которые она может быть продана, могут быть в любой момент изъяты. Равно как никто не помешает компаниям из третьих стран покупать российскую нефть и перепродавать её на мировом рынке.

Тем более, что не все судовладельцы и страховщики под контролем США, а со временем таких станет только больше — нет причин упускать доходы.

К тому же, нефть можно перевозить не только по морю, но и транспортировать по трубопроводам, возить железнодорожными и автоцистернами.

Но вот сложности с попаданием российской нефти на мировой рынок, несомненно, вызовут новый взлет мировых цен, что сделает посредничество ещё более прибыльным», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия откажется от поставок нефти и нефтепродуктов тем «недружественным» странам, которые решат ввести потолок цен на российское топливо.

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