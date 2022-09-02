Сочи, Краснодарский край, 2 сентября, 2022, 15:53 — ИА Регнум. В Сочи объявлено штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю 2 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сочи

Согласно прогнозу синоптиков, утром и днём 4 сентября, а также ночью и утром 5 сентября в Сочи местами пройдут сильные дожди, ливни с грозами и градом. Ветер усилится до 20-22 метров в секунду.

На реках возможны резкие подъёмы уровней воды, местами — с достижением неблагоприятных отметок. Возрастает риск схода селевых потоков малого объема. На участке Магри — Весёлое не исключены смерчи над морем.

Спасатели призывают жителей и гостей города-курорта учитывать погодные условия.