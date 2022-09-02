Москва, 2 сентября, 2022, 15:52 — ИА Регнум. На российском рынке IT-труда постепенно увеличивается конкуренция. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 сентября заявил профессор Высшей школы бизнеса ВШЭ, руководитель департамента бизнес-информатики Евгений Зараменских.

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«За последнее время на российском рынке IT-труда накопился определенный уровень пессимизма, который и был зафиксирован недавним исследованием HeadHunter, — констатировал Зараменских. — Согласно другим статистическим данным HeadHunter, в июле в сфере IT было открыто на 24% вакансий меньше, чем в июле 2021 года. При этом количество размещенных резюме, напротив, увеличилось на 59%. И если динамика открытых вакансий развивалась негативно с марта по июль, то количество открытых резюме стабильно увеличивается с прошлого года, свидетельствуя о постепенном увеличении конкуренции на рынке IT».

По его словам, снижение числа вакансий в первой половине 2022 года обусловлено приостановкой деятельности многих иностранных IT-компаний.

«Параллельно с этим ряд российских компаний временно прекращали набор новых сотрудников. Также нередко предприятия временно замораживали проекты — в особенности те, которые требовали закупки дорогостоящего аппаратного обеспечения, — сказал профессор. — Вероятно, именно эти факторы определили текущую неуверенность российских IT-специалистов. В то же время спрос на айтишников с большим опытом и высокой квалификацией по-прежнему высок. И во многих сегментах рынка по-прежнему не хватает специалистов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, жители РФ получили возможность освоить востребованную специальность или повысить свои IT-компетенции, причем бесплатно или со скидкой в 50%.