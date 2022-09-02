Рига, 2 сентября, 2022, 15:52 — ИА Регнум. Журналист латвийского издания bb. lv Павел Кириллов ответил на вопрос издания «Почему русские не встали на защиту памятника Освободителям Риги?», признав, что община запугана жесткими репрессиями со стороны властей и русофобским единением титульной нации.

Kalnroze Советские воины — освободители Риги. Памятник освободителям Риги. Латвия

«Не буду говорить за всех русских латвийцев. Но чувствуется, что большинство действительно испугалось», — написал он, напомнив, что принудительный снос памятников сопровождали вооруженные до зубов и «экипированные по самые уши» полиция, армия и представители национального ополчения.

Он добавил, что русскую общину страны могли запугать демонстративные шествия националистов в канун сноса: «Думаю, что-то хрустнуло и переломилось 20 мая 2022 года, когда в Риге состоялось шествие «За освобождение от советского наследия», собравшее несколько тысяч человек. Еще бы — ведь во главе колонны шли барабанщики, плакатоносцы («На латышской земле — правила латышей» и так далее)».

«Просто тогда стало ясно, что 30 лет пропаганды не прошли бесследно, что в Латвии появились новые поколения с единственно правильным пониманием истории и без рудиментарных остатков общей со своими русскоязычными соседями памяти», — пишет Кириллов.

По его словам, русским Латвии стало понятно, что любой протест против сноса памятника выльется в столкновения «стенка на стенку» с латышами, в конфликты на национальной почве. «Поэтому, думается, тут не трусость, а гражданская зрелость и чувство самосохранения», — добавил он.

Кириллов также считает, что массовые акции представителей титульной нации в поддержку агрессивного сноса советских военных памятников и вскрытия братских могил красноармейцев показали, что нет отдельных «злыдней-националистов» из числа местных латышей: «Нет. Националисты — это подавляющее большинство титульной нации. Недаром никто не высказался в защиту памятника, особенно когда речь идет о национальной интеллигенции».

Наоборот, отметил русский журналист Латвии, его коллеги из латвийских СМИ вовсю использовали риторику ненависти и демонизации русской общины по максимуму, добавляя бензина в костер межнационального противостояния. Он привел слова «отморозки», «внуки оккупантов», «предатели» и «негодяи» как типичное описание немногочисленных защитников советских памятников в Латвии.

«Конечно, в национализме до поры до времени ничего дурного нет. Где находится грань, за которую не следует переступать? Не там ли, где на несогласных навешиваются бетонные ярлыки, где их предлагают выгнать из общественного пространства или изолировать», — написал Кириллов.