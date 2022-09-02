Тирасполь, , 15:52 — REGNUM Глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский хочет вести прямые переговоры с президентом Молдавии Майей Санду, а не с её посредниками. Об этом он 2 сентября заявил журналистам.

Вадим Красносельский © Администрация президента ПМР

«Если госпожа Санду предлагает встречаться с вице-премьерами и так далее, то я сам решу, с кем мне встречаться. Есть вопросы, которые следует обсудить с первыми лицами государства, с теми, у кого есть карт-бланш на принятие решений», — сказал Красносельский.

Глава отметил, что не отказывается от переговоров с другими официальными лицами Молдавии, но есть вопросы, требующие участия первых лиц. Ранее он направил Саду очередное письмо, напомнив о том, что нужно продолжать переговорный процесс. Красносельский намерен периодически направлять подобные письма и дальше.

Стоит отметить, накануне Санду заявила, что является приверженцем разрешения приднестровского конфликта путём переговоров. При этом она ни разу не встречалась с Красносельским, в отличие от её предшественника на посту президента Игоря Додона, который, возглавляя Молдавию, провёл несколько таких встреч.

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