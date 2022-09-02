Джакарта, , 15:49 — REGNUM Председатель целевой группы по ВИЧ/СПИДу индонезийской ассоциации педиатров Энда Читраресми надеется, что в ближайшем будущем вакцина для борьбы с ВИЧ станет доступной на международном уровне, сообщает Kompas.

Красная ленточка — символ борьбы с ВИЧ-инфекцией anqa

C тех пор, как исследование проводилось 40 лет назад, эффективной вакцины для борьбы с ВИЧ/СПИДом не существует. Эта надежда возникает из-за разработки двух вакцин против коронавируса, Moderna и Pfizer-BioNTech, которые доказали свою эффективность и были одобрены индонезийским управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов.

Пандемия, похоже, учит специалистов разрабатывать вакцины, которые еще не созданы, в том числе против ВИЧ.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии предложило ввести изучение «Панчасилы» в качестве обязательного предмета в рамках проекта закона о национальной системе образования.

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