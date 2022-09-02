Москва, 2 сентября, 2022, 15:49 — ИА Регнум. Общая политика энергетического удушения Европы и попадания её в зависимость от поставок энергоносителей из США проводится Вашингтоном довольно последовательно, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Владислав Исаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

«Поэтому маловероятно, что США допустят достижения компромисса по вопросу снятия санкций с Ирана. В частности, тяжелая иранская нефть могла бы заменить для Европы, НПЗ которой строились именно для такого типа нефти, поставки из России.

Кроме того, не в интересах США и снижение напряженности вокруг Ирана, которое является поводом для активного вмешательства Америки в регионе.

Иран, со своей стороны, сейчас чувствует себя гораздо более уверенно, чем в ситуации, когда заключалась ядерная сделка в президентство Барака Обамы.

Страна уже научилась обходить санкции, да и сами США, развязав санкционную войну против России, Китая, а теперь ещё и Турции, способствуют решению многих иранских проблем — Тегеран получил в лице этих стран вынужденных партнеров.

Кроме того, памятуя прецедент отмены соглашений Трампом, у иранцев нет никаких оснований рассчитывать, что США не нарушат свои обязательства», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Соединенные Штаты заявили, что новый ответ Ирана по поводу возобновления исторической ядерной сделки «неконструктивен».

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