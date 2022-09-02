Таллин, , 15:47 — REGNUM Среднемесячная температура воздуха в Латвии в августе 2022 года составила +19,8 градуса, что на 2,9 градуса выше нормы, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Жара LuidmilaKot

Прошедший август был на 2-3 градуса теплее, чем июнь и июль нынешнего года. Он стал вторым самым жарким августом в истории метеонаблюдений в Латвии после августа 1939 года, когда среднемесячная температура воздуха составила +20,2 градуса.

Минимальная температура воздуха в августе составила +6,6 градуса 31 августа в Стенде, а максимальная была зафиксирована 19 августа в Павилосте +33,7 градуса. Это также самая высокая температура, зарегистрированная в Латвии в 2022 году.

В августе в разных регионах страны было побито 125 температурных рекордов — это самый высокий показатель месячного количества рекордов за последние годы. В четыре августовских дня были побиты рекорды жары для всей страны.

Средняя температура воздуха прошедшим летом составила в Латвии +18,1 градуса, что на полтора градуса выше нормы, но на 0,7 градуса ниже рекордно жаркого лета в 2021 году. Общее количество осадков летом соответствовало норме.