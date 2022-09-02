Элиста, 2 сентября, 2022, 15:47 — ИА Регнум. В 2022 году Калмыкия получит 20 новых карет скорой медицинской помощи и 17 автобусов для перевозок школьников. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

Kurganobl.ru Школьный автобус

Согласно распоряжению председателя правительства РФ Михаила Мишустина, в российские регионы поступит более 1,2 тыс. санитарных машин и более 3 тыс. школьных автобусов.

Отечественный транспорт поступит в сельские поселения, в том числе посёлки городского типа и малые города.