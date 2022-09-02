Санкт-Петербург, , 16:02 — REGNUM Жители Санкт-Петербурга могут получить компенсацию расходов на коммунальные услуги, если на них приходится тратить более 14% от общего дохода семьи. Об этом в эфире телеканала «Санкт-Петербург» напомнила 2 сентября адвокат Оксана Головачева.

Квитанция ЖКХ Иван Шилов © ИА REGNUM

Расходы на коммунальные услуги включают в себя и платёжку за квартплату, и за электричество и газ. При этом, чтобы определить, можно ли претендовать на субсидию, необходимо учитывать весь совокупный доход семьи или одного человека, живущего в квартире. Туда входят заработная плата, дивиденды, средства от сдачи жилья в аренду и другие статьи доходов.

«Для того, чтобы получить субсидию, необходимо собрать пакет документов, — завила Головачева. — Это должны быть документы о праве собственности, паспорт, также документы, свидетельствующие о том, что вы зарегистрированы».

Отнести собранный пакет документов нужно будет в МФЦ или направить с помощью интернета на портале «Госуслуги».

Получать компенсацию заявитель будет каждый месяц в течение полугода. Затем нужно будет подтвердить своё право на получение субсидии.