Москва, 2 сентября, 2022, 15:46 — ИА Регнум. В ходе проведения специальной военной операции на территории б. УССР российские войска уничтожили почти 10 тысяч единиц бронированной и автомобильной военной техники ВСУ. Об этом 2 сентября сообщили в Министерстве обороны России.

Ministry of Defense of Ukraine Танки ВСУ в Донбассе

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено […] 4711 танков и других боевых бронированных машин […] а также 5217 единиц специальной военной автомобильной техники», — говорится в новой сводке, опубликованной в телеграм-канале российского военного ведомства.

Кроме того, киевские боевики в результате действий ВС России лишились 823 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3364 орудий полевой артиллерии и миномёта.

Также за время спецоперации уничтожено 283 самолёта, 151 вертолёт, 1864 беспилотных летательных аппарата, 372 зенитных ракетных комплекса ВСУ.

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Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания заявил, что союзные войска взломали в Донбассе эшелонированную оборону националистов. По его словам, за последние две недели Вооружённые силы России вместе с силами Донецкой и Луганской Народных Республик прорвали крупный узел обороны ВСУ в районе посёлка Пески. Генерал армии отметил, что при отступлении киевские войска оставили большое количество оружия и раненых.

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