Вашингтон, 2 сентября, 2022, 15:46 — ИА Регнум. Глава командования спецопераций США генерал Ричард Кларк фактически взял ответственность за подготовку терактов на освобожденных территориях б. УССР, отметил 2 сентября в своем телеграм-канале военкор Александр Коц.

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Ранее Кларк заявил, что США готовили специальные силы киевского режима с 2015 года и в том числе формировали «роты сопротивления» из местного населения южных и восточных областей, чтобы в случае прихода русских солдат те «должны были постоянно оглядываться».

Правда, в реальности подготовленные американцами диверсанты и террористы воюют вовсе не с солдатами, отметил Коц:

«На освобожденных территориях эти «партизаны» с солдатами предпочитают не связываться. Убивают волонтеров, блогеров, чиновников, отвечающих за ЖКХ, глав управления семьи, молодежи и спорта», — написал военкор.