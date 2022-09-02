Президент Кубы назвал историческим день голосования по Семейному кодексу
Гавана, 2 сентября, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Президент Кубы Мигель Диас-Канель назвал историческим день референдума по Семейному кодексу, который состоится 25 сентября. Об этом он заявил на своей странице в Twitter.
Kremlin.ru
Мигель Диас-Канель
«25 сентября новый Семейный кодекс будет вынесен на всенародное одобрение на референдуме. Это будет исторический день для кубинцев», — написал Диас-Канель.
Новая редакция Семейного кодекса, в частности, предусматривает разрешение на заключение однополых браков.