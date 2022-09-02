Москва, , 15:43 — REGNUM Выделение значительных средств на выпуск отечественных самолётов МС-21 и SSJ-100 логично в текущей ситуации, оно позволит увеличить выпуск как различных комплектующих, так и различной авиатехники в целом, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.

МС-21 Denis Fedorko

«Причём эти средства могут быть направлены не только на само производство различных летательных аппаратов, но и на модернизацию авиастроительных предприятий, оснащение их необходимым оборудованием, закупку необходимых для их деятельности товаров и услуг.

Соответственно, часть этих денег получат компании других отраслей, что положительно скажется на их финансовом состоянии, а значит на экономике в целом. Другими возможными мерами поддержки авиастроителей со стороны государства могли бы стать различные меры неденежного характера.

Это может быть предоставление различных льгот по уплате предприятиями различных налогов и сборов, выдача государственных гарантий для привлечения заёмного финансирования, оказание помощи в решении прочих вопросов.

Не исключены меры поддержки авиационных заводов в проведении НИОКР, взятие государством на себя части их расходов.

Также целесообразно продолжить совершенствовать систему стимулов для потребителей авиационной техники, чтобы увеличить продажи такой техники, производимой в России», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России на выпуск гражданских самолётов МС-21 и Sukhoi Superjet 100 планируется дополнительно выделить более 5 млрд рублей.

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