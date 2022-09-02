Архангельск, , 15:42 — REGNUM Большинство молодых жителей Архангельской области связывают свое будущее с родным регионом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Цыбульский.

Молодежь Сергей Строителев © ИА REGNUM

«В Архангельской области больше 250 тысяч представителей молодежи. 70% из них, как показало исследование областного Центра изучения общественного мнения, связывают свое будущее с нашим регионом. Чтобы это желание сохранялось, а лучше, появлялось у еще большего числа молодежи, мы строим жилье, школы, детские сады, благоустраиваем общественные территории, реализуем программы поддержки молодых людей», — написал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, за пять месяцев 2022 года из Архангельской области уехали 5,9 тыс. человек, переехали в регион — 4,5 тысяч. Миграционный отток составил 1,4 тыс. человек.