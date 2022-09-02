Вашингтон, , 15:42 — REGNUM Президент США Джо Байден встретится в сентябре с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, объявил Белый дом, в то время как администрация США стремится сблизиться с африканскими странами, которые заняли нейтральную позицию в отношении СВО, проводимой Россией на территории б. УССР. Об этом 2 сентября сообщает Associated Press.

Сирил Рамафоса Kremlin.ru

Объявление о визите, который должен состояться 16 сентября, последовало за поездкой госсекретаря США Энтони Блинкена в ЮАР в августе, в ходе которого он сказал, что Белый дом рассматривает 54 африканские страны как «равноправных партнеров» в решении глобальных проблем.

Однако администрация США разочарована тем, что ЮАР и большая часть стран африканского континента отказались последовать за США в осуждении российской операции.

ЮАР воздержалась при голосовании в ООН по вопросу осуждения России, а президент Рамафоса избегал любой критики в адрес РФ и вместо этого призывал к мирным переговорам.

А во время визита Блинкена министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор обвинила США и другие западные державы в том, что они сосредоточились на конфликте вокруг Киева в ущерб другим международным проблемам.

Байден и Рамафоса, как ожидается, обсудят вопросы торговли, инвестиций, инфраструктуры, климата, энергетики, здравоохранения и ведущей роли Южно-Африканской Республики на континенте, сообщили официальные лица.

«Президенты подтвердят важность нашего прочного партнерства и обсудят нашу совместную работу по решению региональных и глобальных проблем», — сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, анонсируя сентябрьскую встречу.

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