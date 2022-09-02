Саратов, 2 сентября, 2022, 15:41 — ИА Регнум. В большинстве районов Саратовской области до 5 сентября сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5 класс). Объявлен оранжевый уровень погодной опасности, сообщает ГУ МЧС России по региону.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Лес

В субботу, 3 сентября ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит от 5 до 10 градусов тепла, в пониженных местах в Правобережье в воздухе и на поверхности почвы до 0 °С, днем потеплеет до +22 градусов.

В воскресенье, 4 сентября, возможен небольшой дождь, ветер северный 5-10 м/с, местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью составит +7…+12 градусов, при прояснении до +2 градусов, днем потеплеет до +18 градусов.

В ночь на понедельник, 5 сентября, прогнозируется небольшой дождь, местами умеренный. Ветер северо-западный 5-10 м/с, порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью составит +4…+9 °C, днем — +15…+20 °C.

Ранее ИА REGNUM передавало, в связи с высоким классом пожарной опасности в Саратовской области до 21 сентября продлили запрет на посещение лесных массивов.

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