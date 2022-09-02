Чебоксары, , 15:40 — REGNUM В Чувашии предлагается внести изменения в положение об оплате труда работников государственных учреждений в сфере физической культуры и спорта, а также обновить список базовых видов спорта для региона. Соответствующий проект постановления разработало республиканское министерство спорта и физической культуры, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Соревнование по экстремальным видам спорта Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Данным проектом предлагается исключить ограничения максимального размера годовой премиальной выплаты для тренерского состава. Чиновники ссылаются на единые рекомендации по установлению систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2022 год.

«Система оплаты труда работников государственных учреждений формируется на основе принципа обеспечения зависимости заработной платы каждого работника от его квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда без ограничения её максимального размера», — говорится в документе со ссылкой на протокол российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 23 декабря 2021 года.

Кроме того, планируется актуализировать перечень базовых видов спорта в Чувашии на основе приказа Минспорта России от 23 июня 2022 года.

«В соответствии с которым к базовым видам спорта в Чувашской Республике отнесены: футбол, бокс, велосипедный спорт, лёгкая атлетика, настольный теннис, спортивная борьба, спортивная гимнастика, стрельба из лука, триатлон, биатлон, фристайл, спорт слепых, спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, мас-рестлинг, пауэрлифтинг, самбо, спортивная аэробика, спортивный туризм, фитнес-аэробика, спорт глухих», — отмечается в проекте.

Как сообщало ИА REGNUM , в Чувашии увеличивают размер пожизненного государственного пособия спортсменам и тренерам. Размер выплат возрастёт более чем наполовину, до 5 тыс. рублей в месяц, повышенные пособия начнут выплачивать в 2023 году.

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