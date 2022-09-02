Чебоксары, 2 сентября, 2022, 15:40 — ИА Регнум. В Чувашии предлагается внести изменения в положение об оплате труда работников государственных учреждений в сфере физической культуры и спорта, а также обновить список базовых видов спорта для региона. Соответствующий проект постановления разработало республиканское министерство спорта и физической культуры, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Соревнование по экстремальным видам спорта

Данным проектом предлагается исключить ограничения максимального размера годовой премиальной выплаты для тренерского состава. Чиновники ссылаются на единые рекомендации по установлению систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2022 год.

«Система оплаты труда работников государственных учреждений формируется на основе принципа обеспечения зависимости заработной платы каждого работника от его квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда без ограничения её максимального размера», — говорится в документе со ссылкой на протокол российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 23 декабря 2021 года.

Кроме того, планируется актуализировать перечень базовых видов спорта в Чувашии на основе приказа Минспорта России от 23 июня 2022 года.

«В соответствии с которым к базовым видам спорта в Чувашской Республике отнесены: футбол, бокс, велосипедный спорт, лёгкая атлетика, настольный теннис, спортивная борьба, спортивная гимнастика, стрельба из лука, триатлон, биатлон, фристайл, спорт слепых, спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, мас-рестлинг, пауэрлифтинг, самбо, спортивная аэробика, спортивный туризм, фитнес-аэробика, спорт глухих», — отмечается в проекте.

Как сообщало ИА REGNUM , в Чувашии увеличивают размер пожизненного государственного пособия спортсменам и тренерам. Размер выплат возрастёт более чем наполовину, до 5 тыс. рублей в месяц, повышенные пособия начнут выплачивать в 2023 году.

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