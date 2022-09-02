Вашингтон, , 15:52 — REGNUM Американские актёры Пол Дано и Себастиан Стэн исполнят главные роли в картине «Тупые деньги». Об этом 2 сентября сообщил портал «Канобу».

Себастьян Стэн Скриншот страницы Twitter Ivana

Будущая лента станет адаптацией книги «Антисоциальная сеть» Бена Мезрича и расскажет об атаке группы частных инвесторов и интернет-троллей под названием WallStreetBets на один из крупнейших хедж-фондов Уолл-стрит. В фильме также сыграют Сет Роген и Пит Дэвидсон, а в качестве режиссёра выступит Крейг Гиллеспи («Тоня против всех»).

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Эмма Робертс сыграет в романтической комедии под названием «Космический кадет». По сюжету фильма, её героине предстоит отправиться на важное задание от НАСА после успешного прохождения обучения по космической программе.

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