Москва, 2 сентября, 2022, 15:40 — ИА Регнум. На уходящей неделе Telegram-каналы России рассказали немало занимательных и странных историй со всех уголков страны. Подлодка в подмосковном болоте, штрафстоянка для коров, авиарейс не для детей. Читайте самое интересное в нашей подборке.

Пресс-служба администрации Красноярска Шиншилла «обучается» дистанционно вместе со своей хозяйкой

Центральный федеральный округ

В московском районе Солнцево любитель крыс выставил в общий коридор клетки со своими грызунами. «Грызуны, конечно, домашние. Но соседям от того не легче — выходишь из квартиры и попадаешь в крысарню», — пишет «Мослента». Жалобы соседей животновод игнорирует, они теперь готовят обращения в Роспотребнадзор и суд.

«Истринцы могут спать спокойно — на их защите стоит подводная лодка», — шутит «Рай и мкАД». Все дело в старом перформансе, который несколько лет назад придумали для продажи домов в поселке «Ла-Манш». Из алюминиевых профилей продавцы соорудили макет субмарины, обшили ее фанерой и поставили в озере. Шли годы. Дома давно распродали, озеро превратилось в болото, а разрушающаяся подлодка делает из обычного Подмосковья сюрреалистический пейзаж.

В Липецкой области энтузиасты придумали необычный аттракцион: речную волну, единственную в России. Она похожа на морскую волну, интересна для плавания, но есть проблема. «Страновед» пишет, что эффективность и безопасность речной волны создатели уже доказали, а вот патента до сих пор не получили по бюрократическим причинам. Придумать интересный проект оказалось проще, чем запустить.

Северо-Западный федеральный округ

Анджелина Джоли и Джонни Депп поженятся в Санкт-Петербурге. Такая сенсационная и курьезная новость повеселила на днях жителей северной столицы. Речь идет о паре, которая сменила перед бракосочетанием свои имена и фамилии, чтобы о них написали в газетах. При этом отчества они оставили свои. «Получился Джонни Евгеньевич и Анджелина Алексеевна», — удивляется «Петербург с огоньком».

Жители Гурьевска в Калининградской области потеряли сон из-за майнинг-фермы, которая сильно шумит круглые сутки. Ферма находится в особняке, где никто не живет. Окна там всегда открыты, поэтому слышится нескончаемый гул, передает Amber Mash. От этого гула соседи спасаются наглухо закрытыми окнами, что представляет немало неудобств. Увы, их жалобы пока ни к чему не привели.

Приволжский федеральный округ

В Нижнем Новгороде две проститутки обокрали пьяного клиента, причем забрали не только деньги, но и домашнее животное. «Нижний №1» рассказывает, что мужчина вызвал жриц любви, однако заснул от выпитого алкоголя, а когда пришел в себя, обнаружил, что из квартиры исчезли не только деньги, духи и драгоценности, но и шиншилла его дочери. Полиция задержала девиц, шиншиллу вернули на место, возбуждено дело.

«Голос торамы» передает, что Мордовия внесла лепту в кулинарные рекорды страны. Здесь для фестиваля испекли ватрушку в 60 килограммов весом. К сожалению, представителей Книги рекордов Гиннеса в Мордовию не пригласили, поэтому рекорд не зафиксирован.

В Пензе заморозили работы по строительству цирка. Они и раньше не раз продлялись и откладывались. «Мы уже поняли, что это бесконечный процесс. Все затянется еще лет на десять», — грустит «Сурский край». Причем цирк в Пензе считается старейшим в России.

Саратов почти дотянулся до статуса миллионника, хотя и ненадолго. Численность его населения на 1 января нынешнего года составила 952 тысячи человек. «Саратовщина» подсчитала, что цифра едва ли сохранилась. Данные об убыли населения показывают, что население региона сокращается, и через год-два число жителей в Саратове вернется к привычной цифре «800 000+».

Южный федеральный округ

На Кубани зачем-то продают в качестве сувениров склянки с зловонным фильтратом со свалки. Пузырьки продаются на «Авито» в рубрике «коллекционирование», стоят 99 рублей. Продавец отмечает, что торгует только «свежим сбором», и может организовать поставки любых объемов. «Утренний юг» передает, что неясно, для чего продается ядовитый фильтрат, и для каких целей его будет использовать покупатель.

Северо-Кавказский федеральный округ

НИА «Кавказ» узнал, что в Кисловодске открыли «штрафстоянку» для коров и лошадей, которые бродят по городу, вытаптывают газоны, создают пробки и пугают прохожих. В пункте временного пребывания за ними ухаживают, пока не найдется хозяин. Собственнику нужно будет заплатить штраф за загрязнение улиц и расходы на транспортировку и содержание своего питомца. Говорят, в городе-курорте уже арестовали целый табун лошадей и несколько коров.

Во Владикавказе другая проблема. Здесь грузовик сломал построенный в центре города на деньги мецената фонтан. «Поющий фонтан» нравился далеко не всем, передает «Дискотека Алания», и немало жителей надеялись, что его демонтируют, тем более, что меценат чинить его отказался. Прошло немало времени, и выяснилось, что недоброжелатели надеялись зря. Администрация города за несколько миллионов фонтан всё же починила.

В Дагестане сыграли необычную свадьбу. Женился мужчина в возрасте 85 лет. «Счастья молодым», — желают «Дагестанские известия». Не зря о кавказском долголетии шутят уже не первое столетие.

Уральский федеральный округ

Завершился суд над охранником «Ельцин-центра», который прославился тем, что пририсовал авангардистскому портрету глаза. Охранника приговорили к 180 часами исправительных работ и обязали встать на учет у психиатра. «В общем, теперь для тех, кто рискнет нарисовать что-то несанкционированное, придумано наказание пострашнее административных штрафов», — отмечает «Бажовский сказ».

«Столица деревень» передает, что в Сургуте сделают необычное кладбище домашних животных. Тушки собираются хранить в специальных биоразлагаемых урнах, на месте которых вырастут деревья. «Парк памяти» могут заложить прямо в городе.

Компания челябинских пенсионерок — мощная боевая сила. Бабушки на днях отвоевали лавочку у грузчиков, которые хотели ее увезти. «Родина верблюдов» пишет, что мужчины уже убирали лавочку в грузовик, как вдруг появились пенсионерки и заставили вернуть ее на место.

Сибирский федеральный округ

В Барнауле две женщины украли веревочную лестницу из детского городка. Преступление они совершили поздно ночью. По словам свидетельницы, дамы «спилили» лестницу, закутали в куртку и унесли. Tolknews пишет, что решительно неясно, зачем дамам понадобилась веревочная лестница.

Дальневосточный федеральный округ

В России появился первый рейс, свободный от детей. «Приангарские думы» пишут, что иркутская авиакомпания, осуществляющая рейсы в Якутию, наложила запрет на перевозку детей младше двух лет. Маршрутом, впрочем, пользуются в основном вахтовики.

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 9 сентября.