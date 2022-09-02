Самара, , 15:41 — REGNUM Мероприятия, посвященные памяти трагических событий в Беслане, пройдут в Самарской области. Об этом 2 сентября сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

Мемориальное кладбище в Беслане Leon

Сообщается, что 3 сентября в 11:30 часов в городе Отрадном в парке культуры и отдыха на Аллее памяти в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом пройдет митинг, в котором примут участие юнармейцы патриотического центра «Пламя» и неравнодушные жители.

Мероприятия также пройдут и в поселке городского типа Безенчук в рамках проведения IV Открытого фестиваля казачьей культуры «Казачий хутор», пояснили в пресс-службе.

Сообщается, что в Самаре в 13:00 часов на площади Славы участники молодежного движения «ЗаВолгу» совместно с сотрудниками центра противодействия экстремизму и терроризму города Самары в память о детях, погибших в Беслане, возложат цветы к вечному огню и выпустят в небо белых голубей.

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