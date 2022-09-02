Москва, 2 сентября, 2022, 15:43 — ИА Регнум. Шесть складов с оружием и пусковую установку ЗРК «Бук-М1» уничтожили российские военные за минувшие сутки в ходе спецоперации на территории б. УССР. Об этом сообщает Минобороны России в сводке 2 сентября.

Минобороны РФ ВКС России уничтожили «Бук-М1» ВСУ

Склады ракетно-артиллерийского вооружения, принадлежащего киевским боевикам, уничтожены у Харькова, у населённых пунктов Циркуны и Андреевка в Харьковской области, у Северска и Соледара в ДНР и у Доброго в Николаевской области.

«В районе населенного пункта Воскресенск Донецкой Народной Республики уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», — уточнили в ведомстве.

Читайте также: Российские средства ПВО сбили ракету HARM и 14 снарядов HIMARS