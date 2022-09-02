Москва, , 15:37 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин провёл совещание с членами Совбеза РФ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин во время видеоконференции Kremlin.ru

«У нас сегодня в повестке дня вопрос, который имеет прямое отношение и к безопасности, и к экономике. Звучит он так: о мерах по повышению эффективности деятельности государственных органов в сфере обустройства и технического оснащения пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации», — сказал Путин, открывая совещание.

Отмечается, что мероприятие прошло в режиме видеоконференции.