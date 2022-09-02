Москва, 2 сентября, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Одобрение министрами финансов G7 плана по установлению предельной цены на российскую нефть — важная для нефтяного рынка тема на этой неделе, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

Добыча нефти

«Этот план, вероятно, будет включать запрет на финансирование и страхование странами «Большой семерки» поставок российской нефти, которые не продаются в рамках установленного ценового предела.

США рассчитывают, что установление ценового потолка на российскую нефть поможет снизить общемировые цены. Российские власти в этом случае ожидают полной дестабилизации цен на нефтяном рынке.

На этой неделе министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что сценарий введения нефтяного эмбарго является вполне реальным. Традиционный упор делается на то, что Россия будет пытаться занимать своим сырьем рынки, свободные от ограничений.

Тема «ценовой ловушки» для российской нефти чревата тем, что Россия на какое-то время может просто отказаться от экспорта по навязанным низким ценам, даже в ущерб собственным нефтяным доходам.

В этом случае, на мировом рынке нефти может случиться взрывной рост цен — в декабре котировки Brent могут взлететь до $120-130.

Однако не стоит исключать, что российские власти уже готовятся к обходным маневрам в части экспорта нефти, например, через способы разбавления нефти из России другими сортами, и такая ситуация не создаст критических проблем для мировой торговли.

Западные страны это понимают, поэтому в вопросе ограничения торговли российской нефтью важным будет инструмент вторичных санкций», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер Александр Новак заявил, что РФ прекратит поставлять нефть странам, которые введут ограничения на цену нефти.

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