Триест, Италия, , 15:35 — REGNUM Затраты на электроэнергию промышленных предприятий итальянского региона Фриули Венеция Джулия (Триест) в 2022 году выросли в 10 раз, с 300 млн евро до 2,5−3 млрд евро, сообщили руководители регионального отделения бизнес-ассоциации Confindustria.

Без электричества Pxhere.com

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Указанная сумма составляет почти 8% ВВП региона. Для спасения бизнеса от кризиса уже недостаточно вводить «потолок цен», сокращать потребление или инвестировать в возобновляемые источники — всё это нужно делать одновременно, полагают в Confindustria.

В 2022 году стоимость газа в Италии выросла вдвое (для бизнеса — в 8 раз), стоимость электричества — втрое (для предприятий — вшестеро), цена на бензин — в полтора раза (после временного снижения величины акцизов цена сократилось, и вместо потребителей потери легли на бюджет страны). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 8%) продолжит расти. Эксперты мировых рейтинговых агентств и фондов прогнозируют трехкратный рост инфляции и полуторакратное замедление темпов роста ВВП. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета уже выделено более 50 млрд евро.