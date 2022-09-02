Барнаул, , 15:35 — REGNUM Новый школьный предмет по основам духовно-нравственной культуры, вводимый с 2023 года, не сможет сотворить ответственного гражданина, считает депутат Барнаульской городской думы Оксана Молодых. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM инициативу Минпросвящения РФ, она пояснила:

За Родину! Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Для однозначного ответа нужно понимать содержание предмета и его объём в общеобязательной части программы. Я не знакома, к сожалению, с этими моментами. Пока могу сказать следующее: наименование привлекательно, цели благородны и верны.

Но важно введением предмета не увеличить урочную нагрузку, она и так большая. Поэтому, надеюсь, что произойдёт утряска часов и увязка с иными предметами с целью недопущения роста образовательного бремени. Озвученная цель — приобщение учеников к российским традициям и духовно-нравственным ценностям, правилам поведения-это сквозная цель всех предметов и уровней образования.

История, обществознание, литература и так далее должны достигать эту цель. Одним предметом невозможно сотворить ответственного гражданина. И такой мерой невозможно научить любить Родину. Только комплексные системные меры в образовании, культуре, экономике и всех сферах жизни».

Напомним, о том, что в российских школах с 2023 года введут новый предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» для учеников для 5-х — 9-х классов, 2 сентября известила пресс-служба Минпросвещения. РФ.

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