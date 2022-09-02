Нью-Йорк, США, , 15:34 — REGNUM Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) сообщило в своем отчёте, что в текущем году наводнения унесли жизни более 250 человек, пострадали более 100 000 человек, передаёт Ariana News.

Наводнение Mchs.rk.gov.ru

По данным организации, число жертв наводнения увеличилось на 75% по сравнению с 2021 годом. В прошлом году в результате наводнений погибли 147 человек.

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Согласно отчёту, в результате проливных дождей в последние месяцы в 30 провинциях Афганистана произошли наводнения, наибольшее количество жертв и ущерба понесли провинции Нангархар, Кунар, Хост, Логар и Кандагар.

УКГВ добавило, что Организация Объединённых Наций вместе со своими гуманитарными партнёрами продолжает оказывать экстренную помощь пострадавшим от наводнения, и на данный момент этой помощью воспользовались 85 000 человек. По словам УКГВ, эта помощь включает продукты питания, палатки, медицинские услуги, медикаменты, обеспечение питьевой водой и другими жизненно важными предметами.

УКГВ добавило, что по состоянию на конец июня около 23 миллионов человек по всему Афганистану воспользовались гуманитарной помощью международных организаций.

Управление по координации гуманитарных вопросов подчеркнуло, что к концу этого года оно окажет помощь 22,1 миллиона человек в Афганистане.