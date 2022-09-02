Джакарта, , 15:34 — REGNUM За неделю, с 26 августа по 1 сентября 2022 года, на Восточной Яве, Центральной Яве и в специальном регионе Джокьякарта произошло в общей сложности 76 землетрясений, сообщает Detik.

Землетрясения в Индонезии (сс) Department of Foreign Affairs and Trade

Сила землетрясения варьировалась от 1,4 до 5,2 балла.

Землетрясения происходили каждый день в течение недели. Наибольшее количество землетрясений произошло 28 августа, когда в течение дня произошло 20 землетрясений. Из общей карты видно, что большинство землетрясений происходит в водах Индийского океана.

Напомним, Индонезия располагается в сейсмически активной зоне земного шара, на стыке трех литосферных плит.