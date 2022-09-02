Воронеж, , 15:33 — REGNUM Подозреваемый в совершении разбойного нападения на ювелирный магазин раскрыли полицейские Воронежской области по горячим следам, сообщили 2 сентября в пресс-службе ГУ МВД по региону.

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Сообщение о разбойном нападении на ювелирны магазин в Россоши поступило утром 2 сентября. Как предварительно установлено, около 08:15 злоумышленник вошёл в помещение магазина и под грозой предмета, похожего на пистолет, потребовал передать ему все ювелирные изделия. Завладев паллетами с ювелирными украшениями, грабитель скрылся.

Полицейским удалось установить маршрут направления движения подозреваемого, через несколько часов в Семилукском районе на автомобильной дороге «Курск — Саратов» его задержали сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Воронежской области.

Подозреваемый — 48-летний житель Тамбовской области. Похищенные ювелирные украшения изъяты сотрудниками полиции. Сам подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Разбой» — санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.