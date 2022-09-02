Москва, , 15:32 — REGNUM Законопроект, предлагающий реформировать нормативно-правовое регулирование в сфере деятельности по внесудебному возврату просроченной задолженности физических лиц, внесен в Госдуму правительством РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 2 сентября.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

По действующему законодательству Федеральная служба судебных приставов (ФССП) контролирует только деятельность профессиональных коллекторских организаций. При этом полномочия распространяются как на профессиональные коллекторские организации, так и на иных лиц, осуществляющих возврат просроченной задолженности физических лиц, пояснили в правительстве.

В законопроекте предлагается распространить госконтроль на деятельность кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих возврат просроченной задолженности физических лиц.

В сопроводительных документах отмечается, что для реализации новых полномочий ФССП России будет вести госреестр профессиональных коллекторских организаций и перечень кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих возврат просроченной задолженности физических лиц. Этот перечень будет формироваться автоматически в рамках межведомственного информационного взаимодействия ФССП России с Банком России и размещаться на официальном сайте ФССП России.

Также в законопроекте предлагается обязать эти организации взаимодействовать с должниками способами, которые установлены в законодательстве для коллекторов. Микрофинансовые организации будут обязаны вести аудиозапись всех случаев непосредственного взаимодействия с должниками. Кроме того, для таких организаций устанавливается обязанность хранить в течение трех лет все текстовые, голосовые и иные сообщения, которые были сделаны при общении с должниками. Перед тем как начать взаимодействовать с должниками они будут направлять в ФССП России уведомление о начале взаимодействия, к которому понадобится приложить копии документов, подтверждающих наличие необходимых оборудования и программного обеспечения.

В правительстве отмечают, что именно кредитные и микрофинансовые организации являются одними из главных нарушителей закона, в частности, они прибегают к угрозам жизни и здоровью граждан.

Также разработчики инициативы предлагают дать ФССП право устанавливать ограничение отдельных способов взаимодействия с должниками. Такие ограничения могут распространяться на один или несколько способов взаимодействия с должниками на срок до 60 календарных дней. Авторы пояснили, что подконтрольное лицо сможет ходатайствовать перед уполномоченным органом о досрочном снятии установленных ограничений в случае устранения нарушений и принятия необходимых мер к их недопущению.

Для профессиональных коллекторских организаций в законопроекте устанавливается требование включать в наименование организации словосочетание «профессиональная коллекторская организация».