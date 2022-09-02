Мурманск, , 22:18 — REGNUM В нескольких километрах от посёлка Спутник в Мурманской области был найден немецкий самолёт Мессершмитт. Обнаружили воздушное судно военнослужащие 12 Главного управления Минобороны России. Об этом сообщают Вести Мурман.

Истребитель «Мессершмитт»-109 легиона «Кондор»

«Он был сбит в сентябре 1941 года. Только что находку подняли со дна озера. На месте продолжаются работы. С помощью понтона водолазы извлекают двигатель самолета», — указано в сообщении.

Ранее в лесном массиве в районе поселка Лейпясуо Выборгского района Ленинградской области обнаружено массовое захоронение времен Великой Отечественной войны.

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Как сообщало ИА REGNUM, авиабомбу времён Великой Отечественной войны ликвидировали специалисты МЧС России в Севастополе, сообщили 17 августа в пресс-службе ГУ МЧС по Севастополю. Для проведения операции жителей нескольких улиц пришлось эвакуировать.

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